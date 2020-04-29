Коронавирус в изоляции: как сохранять спокойствие и лечиться дома

Аргументы Недели → Общество 13+

29 апреля 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Фото: соцсети

Некоторых пациентов с подозрением на COVID-19, в случае, если заболевание протекает в легкой форме, оставляют лечиться дома. Они находятся под амбулаторным наблюдением. Рекомендации людям, оказавшимся в такой ситуации, дал заведующий отделом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

Сегодня люди даже с легкими симптомами простуды должны соблюдать строгий карантин. По словам академика, это необходимо для того, чтобы обезопасить окружающих, поскольку на выявление результатов теста на коронавирус уходит определенное время. Таким людям требуется носить маску и максимально сократить контакты.

При появлении некоторых симптомов, инфекционист рекомендует успокоиться и оценивать свое состояние объективно.

«Если сильный кашель, высокая температура, признаки интоксикации - ломота в суставах, - все это, конечно, повод обратиться к врачу. Если температура выше 38-38,5 и, тем более, есть тенденция к повышению - это неблагоприятный признак, нужна помощь врача. А температура 37,1- 37,5 может быть чисто эмоциональной природы», - поясняет Вадим Покровский.

По его словам, при обычной простуде существует общее для всех руководство к действию.

«Во-первых, обильное питье, это общая рекомендация для всех, поскольку при любой вирусной инфекции возникает интоксикация, а обилие жидкости помогает удалять токсины из организма. Чай с лимоном и малиной, морс с клюквой и смородиной, заваренный шиповник - все это хорошо. Можно принимать витамин С, постараться есть продукты, содержащие витамины - овощи, фрукты, цитрусовые. Несмотря на то, что аппетит во время болезни плохой, постараться полноценно питаться, чтобы не ослаблять организм», - советует специалист.

При ухудшении состояния для исследования больного может потребоваться рентген или компьютерная томография. Человеку, который чувствует себя нормально, это делать нежелательно, во избежание приема лишней дозы облучения.

Инфекционист отмечает, что даже после полного исчезновения симптомов, человек может продолжать оставаться небезопасным для окружающих в течение 14 дней, поэтому ему необходимо продолжать изоляцию еще две недели.