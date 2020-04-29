Южноуральские родители приемных детей высказались о поправках в Конституцию

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29 апреля 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

По их мнению, самыми важными можно считать поправки о семье и детях.

Об этом рассказала изданию «Южноуральская панорама» челябинка Валентина Яблонских, воспитывающая приемных детей. По ее мнению, после внесения поправок семьи почувствуют поддержку. Семейные ценности станут частью Конституции, а дети — важнейшим приоритетом государственной политики России.

«Кроме того, государство обещает защищать семью, предоставить все условия для достойного воспитания детей в семье, — рассказывает Валентина Яблонских. —Особенно этот тезис важен для приемных семей. В Челябинской области приемные семьи достойно поддерживаются на уровне региона, но если это будет закреплено на уровне Конституции, то станет гарантированным правом, и еще больше внимания мы получим». Она также считает, что каждый регион получит возможность не дожидаться каких-либо нормативных актов, а будет выполнять то, что закреплено в Конституции.

Отметим, что огласно последним исследованиям ВЦИОМ, большинство россиян поддерживают социальные поправки в основной закон страны. На первом месте по важности для опрошенных находится поправка о доступности и качестве медицинского обслуживания, на втором — поправка о признании детей важнейшим приоритетом государственной политики.