Новый порядок налогообложения доходов по вкладам и счетам граждан

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29 апреля 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Вступил в силу новый закон 102-ФЗ от 01.04.2020 г. подписанный президентом России Владимиром Путиным. В соответствии с этим законом доходы по вкладам в банках и по облигациям будут облагаться налогом. Как повлияет новый налог на граждан страны рассказали эксперты изданию “Югополис”.

Новый налог в размере 13% придется платить тем гражданам, суммы вкладов которых (по всем банкам) превышают 1 млн. рублей. Также он коснется и владельцев облигаций.



Новый налог на доход по банковским вкладам свыше 1 млн руб. не коснется процентных доходов граждан, полученных в 2020 году. Налог начнет действовать с 2021 года и будут применяться к доходам, полученным налогоплательщиками начиная с этой даты. Платить налог со вкладов гражданам придется лишь в 2022 г. По облигациям налог рассчитает и удержит ваш брокер.

Налог рассчитывается с процентов от вкладов и счетов. С суммы самого вклада или счета налогов нет.

Допустим, 1 января 2021 года ключевая ставка будет 6%. Тогда лимит на 2021 год составит 1 000 000 Р × 6% = 60 000 Р — это процентный доход, с которого не нужно платить налог.

Предположим, за 2021 год вы получите 30 000 Р процентов по одному вкладу и 40 000 Р по другому, итого это 70 000 Р дохода. Превышение лимита — 10 000 Р. С этого превышения придется заплатить налог 13% — то есть 1300 Р.

Доход от валютных вкладов и счетов будет суммироваться с доходом от рублевых.

Специалисты считают, что новый налог затронет не более 1% вкладчиков.