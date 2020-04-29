Москва прорабатывает вопрос о временных госпиталях на 10 тыс коек

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29 апреля 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Временные госпитали, строящиеся при основных клинических учреждениях для лечения зараженных новой коронавирусной инфекции в Москве, будут вмещать 10 тыс. коек. Об этом сообщил на своей страниц в социальной сети "ВКонтакте" в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"В настоящее время принято решение о подготовительных работах к развертыванию временных госпиталей мощностью на 10 тыс. коек. Перечень конкретных объектов будет уточнен после окончательной проработки. Фактическое их использование будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса", - написал Сергей Собянин.

По его словам, коечный фонд в Москве формируется как с учетом городских больниц, так и с участием федеральных и частных медицинских учреждений.

"Мы приняли решение, что на долечивание пациентов можно будет размещать во временные медицинские госпитали, строящиеся при основных клинических учреждениях", - пояснил мэр.