Как географ океан потерял

Аргументы Недели → Общество 13+

29 апреля 2020, 10:10 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Фото: соцсети

На фоне бравурных маршей и победных реляций, на фоне очумевших в собственных квартирах «самоизолянтов» и взбесившегося от статистики умерших телевизора тихо и мирно приказывает почить в бозе российское присутствие в Мировом океане. А значит даст дуба и морская, нагулявшая на свободе жирок рыба на столе граждан встающей с колен России.

Росрыболовство, как всякое другое бюрократическое ведомство, любит рапортовать об успехах и молчать о неудачах. Например, рассказывать о грядущих успехах, которые когда-нибудь состояться под мудрым руководством партии и правительства. А может и не состояться, но кто лет через 10 вспомнит об обещаниях?!

В реальности же, нас, Россию, теснят по всем фронтам в Мировом океане. Помешанные на экологии или, скорее, на видимости заботы об экологии, многочисленные Греты Тунберг, возглавляющие международные организации, определяющие квоты на вылов в Мировом океане, требуют проведения экологических научных экспедиций.

- Так как морская стихия объявлена всемирным достоянием, то на любой чих требуется «справка», что твои действия не причинят вреда экосистеме. Для того, чтобы выписать эту «справку» опять же нужны экспедиции, обоснования, регулярная демонстрация научного флага. Нет кораблей – нет экспедиций, нет – экспедиций – нет науки, нет науки – нет прохода, - констатирует академик Михаил Флинт.

«Нет прохода» означает, что «дорогие россияне» через несколько лет могут лишиться части своей морской рыбы, не говоря уж о получении будущих квот на добычу ресурсов в открытом океане. Нам их попросту не дадут: «идите в свое Азовское море и там ловите!».

Сейчас 90 процентов биологических ресурсов в мире добываются в 200-мильных экономической их зонах. И добываются так, что лет через десять вылов упадет процентов на сорок. Промысловые популяции деградируют, не успевая восстановиться. Средний размер особи минтая 22 см, а несколько десятков лет назад, когда только начали его добывать, был 50 см.

«Так в чем проблема?», - спросит наивный читатель. «Проводите экспедиции, и будет вам счастье». Но, как говорят, плохому танцору две причины мешают. Первая классическая: денег нет, но вы держитесь. Вторая – в стране, которая почему-то величает себя великой океанической державой, нет никакой стратегической программы исследований Мирового океана! Нет никакой программы освоения ресурсов океана и геополитической защиты национальных интересов! Естественно, нет ни специального подводного оборудования, ни экспедиций, следовательно, никаких новых научных данных!

В России есть, похоже, единственный человек, который по должности должен отвечать и за изучение Океана, за выработку госпрограммы, за весь научный флот. Вы думаете это какой-то академик? Вице-премьер или министр? Нет, это замдиректора департамента координации деятельности научных организаций Минобрнауки как бы кандидат наук Наталья Голубева. Повторю для запоминания: за весь научный флот России, за всю так и неразработанную программу исследования Мирового океана, который Владимир Путин недавно назвал приоритетом в научных исследованиях, отвечает человек, учившийся на кафедре метеорологии и климатологии! Человек, который ни разу не был в экспедициях. Который по бюрократическому статусу – замдирдеп - «никто и зовут его никак»! Давайте за охрану наших слуг народных будет отвечать солдаты-срочники, а за их питание – слесари-сантехники?

Так что же с нашей морской наукой?

«- Ну, царствие небесное, - согласился Безенчук, - преставилась, значит, старушка... Старушки, они всегда преставляются... Или богу душу отдают - это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, - значит, "преставилась"... А, например, которая покрупнее, да похудее - та, считается, "богу душу отдает"...

- То есть как это считается? У кого это считается?

- У нас и считается. У мастеров... Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели не дай бог помрете, что "в ящик сыграли". А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, "приказал долго жить". А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят - "перекинулся" или "ноги протянул". Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что "дуба дают". Так про них и говорят: "А наш-то, слышали, дуба дал"...

Потрясенный этой, несколько странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил:

- Ну, а когда ты помрешь, как про тебя мастера скажут?

- Я человек маленький. Скажут "гигнулся Безенчук". А больше ничего не скажут. Мне "дуба дать" или "сыграть в ящик" -- невозможно. У меня комплекция мелкая...». (Ильф и Петров. «12 стульев»)

«Гигнулась или дала дуба?»

Читайте продолжение расследования «АН» «Научная Цусима-3» в свежем номере газеты.