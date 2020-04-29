В Челябинской области выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом

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29 апреля 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Среди новых подтверждений — 32 человека по Златоусту и 23 человека из Магнитогорска, всего в регионе зафиксировано 499 случаев коронавируса.

Как сообщает минздрав Челябинской области, 438 человек проходят лечение, 54 пациента выписаны из больниц. Напомним, крупный очаг заражения был обнаружен на базе горбольницы № 1 в Златоусте. В результате масштабного тестирования за последние сутки было выявлено еще 32 случая заражения. Еще один очаг появился в Магнитогорске, коронавирус был обнаружен у продавцов «Зеленого рынка», которые контактировали с больными. Рынок закрыт на дезинфекцию.

Вчера стало известно, что от коронавируса скончался житель Магнитогорска, ранее сообщалось о трех умерших, но все они имели сопутствующие онкологические заболевания.