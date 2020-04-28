В Совфеде оценили продление нерабочих дней до 11 мая

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28 апреля 2020, 22:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В. Рязанский, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский в прокомментировал продление нерабочих дней до 11 мая, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным.

Сенатор призвал россиян строго соблюдать ограничения, принятые из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как отметил Рязанский, статистика пока плавающая. "Президент чётко дал понять, что пик не пройден, надо быть готовыми к разным вариантам. Режим повышенной готовности не снижается. Необходимо по полной работать в части отражения атаки коронавируса", — сказал сенатор. По мнению Рязанского, смягчения ограничительных мер "можно будет ожидать к концу мая".

Напомним, Владимир Путин 28 апреля в ходе совещания по ситуации с распространением коронавируса объявил 6, 7 и 9 мая нерабочим днями с сохранением зарплаты. Таким образом, период нерабочих дней продлится до 11 мая.

9 мая в Москве пройдет авиационный парад, в небе над столицей пролетят современные самолеты и вертолеты. Также в Москве и других российских городах в день Победы прогремят салюты.