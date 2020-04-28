Академики обеспокоены сообщениями о возможной реформе МГУ. Академики против проекта реформы университета

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28 апреля 2020, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Российские академики, члены клуба «1 июля», обеспокоены сообщениями о планируемой реформе Московского государственного университета (МГУ). Академики «выразили решительный протест против попыток поспешного, несвоевременного и келейного принятия проекта этой реформы и считает, что она угрожает всей системе высшего образования и подготовки научных кадров в стране».

Члены клуба «1 июля», в состав которого входят десятки академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН), в том числе президент РАН Александр Сергеев, предупредили, что реформа в МГУ имени М. Ломоносова может поставить точку «в череде разрушительных преобразований системы высшего образования».

Ранее сегодня, 28 апреля, ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что факультеты университета могут быть объединены в несколько научных школ.

24 апреля о планах реформы МГУ сообщила Инициативная группа вуза (общественное объединение активистов - студентов, аспирантов и преподавателей университета) в своем сообществе во «ВКонтакте». Со ссылкой на Виктора Садовничего группа сообщила, что речь идет о преобразовании 40 факультетов, а также лабораторий и институтов МГУ в 14 высших школ с ликвидацией дублирующих друг друга направлений обучения.