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28 апреля 2020, 20:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Врач-косметолог клиники С.Н.Блохина Юлия ЛЕКОМЦЕВА рассказала о том, как выбрать хорошего косметолога, какие вопросы он должен задать прежде, чем делать процедуры и какими навыками, качествам и образованием обладать.

В космологической индустрии работает два специалиста: врач-косметолог и эстетист.

Эстетист — работник со средним-медицинским образованием, чья деятельность направлена на манипуляции без нарушений целостности кожных покровов: массажи, пиллинги, уходовые процедуры и другие. Процедуры с нарушением кожных покровов эстетист может проводить, но только с назначения врача.

Врач-косметолог — работник с высшим медицинским образованием, который прошел интернату/ординатуру по дерматовенерологии, и затем повышающий квалификационный курс по косметологии на 567 часов. Таким образом врач-косметолог — специалист, имеющий минимум три документа.

И когда вы выбираете специалиста, нужно начинать свой выбор с клиники (клиника, в которую Вы обратитесь должна иметь медицинскую лицензию), затем выбирать доктора, который должен иметь все необходимые для оказания услуг документы.

Также желательно заранее (например, на сайте клиники) желательно получить всю информацию о специалисте: стаж работы, специализации, методики, результаты работы.

«Косметология сейчас развивается с невероятными темпами, — говорит Лекомцева. — Стоит отметить, что практически для работы практически на каждом аппарате/препарате (все препараты и аппараты с сертификатами соответствия и регистрационными удостоверениями) необходимо проходить специальное обучение, после завершения которого специалисты также получают документ, который это подтвердит. Все это чаще всего можно просмотреть на сайте клиники/специалиста или же во время приема Вы можете попросить их показать.

Так же очень важно, чтобы специалист слышал вас и ваши пожелания. Личный контакт между врачом и пациентом очень важно, как минимум потому, что нам доверяют свое здоровье. Если доктор не импонирует Вам или Вам не комфортно, я бы рекомендовала сменить специалиста.

Но самое главное качество — профессионализм. Врач-косметолог должен иметь все необходимые документы (дипломы/сертификаты) для проведения нужной вам процедуры, также все манипуляции должны проходить строго в условиях клиники. Также помимо стажа работы и наличия документов о профессионализме доктора Вам скажут примеры его работ, которые чаще всего также стоят на сайте.

При первичной консультации грамотный доктор также всегда соберет анамнез о здоровье пациента. Сюда входит: наличие аллергических реакций, перенесенные заболевания/травмы/операции, какие ранее были выполнены процедуры в косметологии (это очень важно, ведь есть процедуры которые сочетать нельзя, или между которыми должен быть определенный промежуток), также грамотный доктор всегда спросит о тех лекарственных препаратах, которые пациент принимает на постоянной основе или принимал недавно. После сбора анамнеза доктор принимает решение о том, можно вам делать ту или иную процедуру. Или же принимает решение о том, какая процедура необходима пациенту для решения той или иной проблемы.

Грамотный доктор всегда комплексно подходит к решению той или иной задачи. Зачастую проблемы с кожей связаны с общим состоянием здоровья. Врач-косметолог может порекомендовать дополнительные обследования у узких специалистов для максимально точной постановки диагноза и назначения лечения.

Конечно же, грамотный доктор обладает персональным подходом к каждому пациенту: уделит внимание не только решению проблемы, поставленной задаче и индивидуальным особенностям пациента, но и расскажет о профилактике тех или иных состояний, которые возможны в будущем: план лечения на ближайшее время, подбор домашнего ухода».





