В Тульской области вводится режим цифровых пропусков

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28 апреля 2020, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети

Власти Тульской области приняли решение ввести режим цифровых пропусков. Правительство региона сообщило, особый порядок передвижения по территории Тульской области вводится с 9 часов 30 апреля.

Въехать в Тульскую область и выехать из региона с этого момента можно будет только при наличии цифровых пропусков. Пропуска для передвижения нужно будет оформлять для поездок на работу, по личным или семейным делам, а также для обращения за медицинской помощью. Пропуск не потребуется гражданам, которым необходима экстренная медпомощь, детям до 14 лет, которые едут в сопровождении родителей.

Граждан, въезжающих в Тульскую область, будут выборочно обследовать на COVID-19. Как предупредило правительство региона, люди, прибывающие из других областей и краев, должны обеспечить самоизоляцию на 14 дней.