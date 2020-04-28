Косметолог рассказала в чем разница между кожей мужчины и женщины

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28 апреля 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Врач-косметолог клиники «Frau Klinik» Ярослава ШАФОРОСТОВА специально для АН рассказала о том, какие средства ухода должны быть в косметичке каждой женщины, как предупредить старение, и в чем разница между кожей мужчины и женщины.

Какие средства для ухода за кожей должны быть в косметичке каждой женщины?

Очищающие средства (гель, пенка, молочко в зависимости от типа кожи), тоник для удаления остатков загрязнения, восстановления естественного PH баланса, себорегуляции, улучшения цвета кожи, крем для зоны вокруг глаз (так как кожа здесь сухая и наиболее уязвима), крем для лица по типу кожи, сыворотка или концентрат для более глубокого увлажнения, маска по типу кожи.

Есть ли разница между средствами для ухода класса люкс и массмаркетовыми? В чью пользу делать выбор?

Несмотря на то, что среди массмаркета встречаются неплохие средства по уходу, многие из них сделаны из дешевого сырья, что и обуславливает низкую стоимость. В косметике класса люкс ингредиенты высшего сорта, а изготавливается она по тщательно подобранным формулам с соблюдением всех нюансов и этапов для достижения максимального результата.

Натуральная косметика может быть такой же эффективной, как «синтетическая»? Стоит ли бояться химии в средствах?

Нет однозначного ответа какая косметика натуральная или синтетическая лучше. Все зависит от конкретного продукта, его состава и технологии изготовления. Будьте бдительны и всегда тщательно изучайте состав, покупайте средства производителей, которым доверяете. Тех, кто выращивает натуральные ингредиенты без использования пестицидов или не использует вредные синтетические вещества.

Правда ли, что все проблемы кожи связаны с внутренними органами и лечить одни кожные болезни бессмысленно?

Безусловно кожа, как лакмусовая бумага, которая отражает состояние нашего организма в целом. Есть те заболевания кожи, которые дерматологи лечат только с помощью наружных средств, для других нужна совместная работа с другими специалистами и комплексный подход.

Как предупредить старение кожи, и когда нужно начинать это делать?

Первые признаки старения начинаю появляться обычно 25 лет, появляются первые морщинки, кожа становится менее упругой. Для профилактики старения нужно ежедневно регулярно выполнять уход за кожей: очищать и увлажнять с помощью средств по уходу, если не получается подобрать средства, то обратиться ко врачу. С 28-30 лет уже стоит проконсультироваться с косметологом, чтобы разработать план для дальнейшей профилактики.

Есть ли принципиальные различия между мужской кожей и женской?

В целом мужская кожа более плотная, толстая, более жирная, за счёт интенсивной выработки кожного сала, с более выраженными порами, содержит больше коллагеновых волокон. Некоторые заболевания чаще встречаются у мужчин. Например, избыточное воздействие мужских половых гормонов провоцирует андрогенную алопецию, у мужчин чаще развиваются тяжелые формы акне в подростковом возрасте, а также себореей. У женщин чаще можно наблюдать розацею, гиперпигментацию, поздние акне.





