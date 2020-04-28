Как распрощаться с бородавками навсегда

Аргументы Недели → Общество 13+

28 апреля 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Что такое бородавки, почему они появляются, и есть ли средства, которые помогут распрощаться с ними навсегда, рассказала врач-косметолог клиники С.Н. Блохина «Frau Klinik» Елена БЕЛЯНИНА.

Бородавки – это кожные образования (чаще всего – на кистях рук, на подошвенной поверхности стоп, реже – на лице) не приносит вреда здоровью, но доставляет неприятности практически любому человеку. Появление бородавок не зависит от нашей личной чистоплотности и аккуратности. Эти образования мало поддаются профилактике и зачастую очень плохо поддаются лечению (появляясь на новых местах или в местах удаления). Давайте попробуем разобраться в этом вопросе: можно ли избавиться от бородавок эффективно?

«Для начала необходимо знать, что бородавки – это доброкачественные образования на коже, вызываемые вирусом папилломы человека 1-2 типа (ВПЧ), — отмечает Елена Белянина. — Заражение обычно происходит в результате тесного контакта с вирусом. Небольшие ссадины на коже облегчают внедрение ВПЧ и объясняют локализацию бородавок на участках, наиболее подверженных микротравмам, прежде всего на кистях и подошвах. Важными факторами заражения также является количество частиц вируса на месте контакта, длительность «пребывания» вируса на коже и иммунная реакция кожи на ВПЧ. В результате «зараженные» клетки кожи начинают размножаться, образуя бородавки («гнездо» вирусов). Экспериментальные работы показывают, что бородавки становятся видимыми через 1-6 месяцев после заражения».

Известно, что бородавки встречаются примерно у 10% детей и подростков (незрелая иммунная система не может эффективно бороться с ВПЧ).

Заражение происходит после контакта с больным человеком или с больным животным, а также с вирусоносителем (не имеющим клинических проявлений ВПЧ). Вирусы сохраняют жизнеспособность на поверхности неживых объектов. Инфицирование может происходить в местах общественного пользования (бассейны, бани, спортзалы), через предметы обихода (полотенца, пилки для ногтей, маникюрные ножницы, деньги и т.д.). Распространению вируса могут способствовать бритье, эпиляция, привычка «грызть ногти», маникюр, педикюр и т.д. Люди, занимающиеся разделкой мяса рыбы, птицы часто имеют бородавки.

Таким образом, главная причина появления и распространения бородавок – это ослабление местного иммунитета. У одних людей бородавки исчезают самостоятельно в течение 1-2 лет, у других – даже после лечения появляются вновь и вновь.

Сказать, что бородавки лечить необходимо – это неправильно. В большинстве случаев они приносят эстетический и психологический дискомфорт. Редко бородавки вызывают болезненные ощущения (в основном на подошве) и травмируются. Специфических противовирусных препаратов и вакцин, уничтожающих ВПЧ, пока нет. Поэтому из всех существующих на сегодняшний день методов лечения бородавок ни один не является совершенным.

В основе лечения бородавок:

• Уменьшение количества вируса (удаление бородавок)

• Стимуляция противовирусного иммунитета (эффективность не доказана!)

Для удаления бородавок применяются физические методы (элекрокоагуляция, лазерная деструкция, радиоволновая хирургия, криотерапия) или лекарственные средства (веррукацид, ферезол). При лечении бородавок в домашних условиях внимательно читайте инструкцию. Изделия медицинского назначения для криотерапии в домашних условиях не предназначены для удаления бородавок на лице, шее, груди, в подмышечных впадинах и в интимных зонах. Их нельзя использовать при раздражении и заболевании кожи.

В любом случае врачи рекомендуют относиться к самолечению очень осторожно во избежание повреждения здоровой кожи. Кроме того, эффективность от лечения с помощью данных средств, вероятно, может быть достигнута только в отношении небольших плоских образований.

В медицинских учреждениях для деструкции бородавок обычно используются хирургический лазер, радионож, электрокоагуляция и криотерапия. Процедура проходит под местной анестезией (за исключением криотерапии). При деструкции бородавок существуют две проблемы. Первая – образование рубцов после удаления, вторая – рецидивы бородавок. Рецидивы могут возникать вследствие локального иммунодефицита или повторного заражения ВПЧ.

Таким образом, необходимо понимать, что, удаляя бородавку, врач только уменьшает количество вирусов в очаге, помогая иммунитету справиться с ВПЧ самостоятельно. В некоторых случаях так называемая консервативная терапия в домашних условиях также эффективна.