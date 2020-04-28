Путин: дефицит по оборудованию, расходным материалам сохраняется

Аргументы Недели → Общество 13+

28 апреля 2020, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Владимир Путин на совещании с руководителями всех регионов РФ обсудил результаты работы по борьбе с коронавирусной инфекцией задачи, которые предстоит решать.

По словам президента были сосредоточены и мобилизованы ресурсы отечественной промышленности и результат такой: выпуск аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) увеличился в разы - в начале года выпускалось 60–70 единиц в месяц, в апреле – больше 800. Производство защитных масок увеличилось более чем в 10 раз: с 800 тысяч в сутки в начале года до 8,5 миллиона в апреле.

Путин сообщил, что "с нуля было развёрнуто массовое производство ряда лекарственных препаратов, востребованных при лечении коронавирусной инфекции". За март-апрель промышленность увеличила выпуск тест-систем в 9 раз.

"Готовые комплекты защитных костюмов для врачей, медсестёр, медицинского персонала, для тех, кто работает в самой опасной, «красной зоне», распределяются буквально с колёс", - привёл данные президент. Их производство увеличено в 50 раз.

Но все равно есть "дефицит по ряду позиций техники, оборудования, расходных материалов". Путин поручил "правительству, Минпромторгу продолжить и организовать работу так, чтобы ежедневно наращивать производство", ... максимально использовать промышленный потенциал регионов, малого и среднего бизнеса.