«Магнит» запустил специальную программу лояльности для медиков

Аргументы Недели → Общество

28 апреля 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Специальную карту с повышенным начислением бонусов в 20% выпустил «Магнит» для врачей.

Много компаний сейчас стараются помочь медикам, которые борются за жизнь людей с коронавирусной инфекцией. «Магнит» при участии Министерства здравоохранения РФ выпустил карты с повышенными бонусами в размере 20% с покупок в торговой сети. Накопленными бонусами можно оплатить до 100% купленный товар в сетевых магазинах или аптеках. Первые карты для сотрудников Краснодарской инфекционной больницы торжественно вручили заместителю главного врача СКИБ Игорю Люлину.

– Мы чрезвычайно признательны и благодарны, - отметил Игорь Люлин. – И дело не только в каких-то материальных выгодах. На сегодняшний день очень важна общественная солидарность на фронте борьбы, это важнейший показатель гражданского общества. Мы это очень ценим и благодарны за любую оказанную нам помощь.

Будет роздано около 2 тысяч карт с особыми условиями, сообщил руководитель розничной сети в Южном округе Михаил Коляго. Сейчас программа лояльности предлагает начисление от 0,5% до 2% от суммы в чеке в зависимости от объема совершенных покупок. Бонусы увеличатся более чем в 10 раз.

Такая акция проходит в 65 регионах страны. Первыми карты получат сотрудники инфекционных больниц, терапевты, инфекционисты, вирусологи, сотрудники скорой помощи. Отмечается, что картой могут пользоваться и родственники врачей, пока те заняты на работе.