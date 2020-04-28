«Ничем не можем помочь, обращайтесь в суд», москвича с коронавирусом оштрафовали за «нарушение» карантина братом-близнецом

Аргументы Недели → Общество 13+

28 апреля 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]

28-летний москвич Антон Серик болен коронавирусом и он неукоснительно соблюдает правила карантина – уже вторую неделю сидит дома с родителями и никуда не выходит. А вот его брат-близнец Анатолий как раз и обеспечивает семью провиантом. Ходит в соседний магазин и приносит продукты всем родственникам.

И вдруг как снег на голову - уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение режима изоляции. «Я получил постановление об административном правонарушении — написано, что я, будучи на двухнедельном карантине, посещал общественное место. Фото даже не приложили, только слова. Вот я и думаю, что какая-то камера сфотографировала моего брата, у которого был в тот день разовый пропуск», — цитирует Антона «Московский комсомолец».

Москвич подчеркнул, что он и его родители дали расписку о соблюдении карантина и ни разу его не нарушали. Срок изоляции Антона уже подходит к концу, но выхода из ситуации он не видит. Мне ответили: "Извините, ничем помочь не можем, этим занимается филиал в Троицке, или обращайтесь в суд, — поделился проблемой вовсе не нарушитель.