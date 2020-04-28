В «Краснодар Водоканале» подробно рассказали о дистанционных способах оплаты

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28 апреля 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В условиях ограничений, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции, «Краснодар Водоканал» предлагает своим абонентам различные способы оплаты, которыми можно воспользоваться дистанционно.

Для регулярных оплат можно подключить услугу «Автоплатеж», которая работает следующим образом: водоканал сообщает в банк размер начисления, после чего на телефон абонента приходит СМС-сообщение с указанием необходимой суммы. Платеж подтверждается автоматически и средства с карты перечисляются водоканалу. Если абонент предприятия не готов оплатить услуги, то в ответ на информационное сообщение можно отправить СМС-сообщение с кодом для отмены платежа.

Другой удобный способ оплаты – с помощью QR-кода на квитанции. Код нужно отсканировать камерой смартфона в мобильном приложении. Все реквизиты для оплаты заполняются автоматически – остается только подтвердить оплату или же считать штрих-код с квитанции для оплаты.

Еще один популярный у горожан способ, с помощью которого можно оплачивать и передавать показания индивидуальных приборов учета – личный кабинет БРИС ЖКХ или мобильное приложение БРИС ЖКХ. Для работы с приложением необходимо зарегистрироваться в личном кабинете БРИС ЖКХ на сайте https://krasnodarvodokanal.ru/ или скачать мобильную версию в App Store /Play Market. Воспользовавшись приложением можно:

- внести показания приборов учета;

- подписаться на электронный платежный документ;

- оплатить счет-квитанцию;

- получить информацию о состоянии лицевого счета;

- просмотреть историю начислений и платежей;

- управлять несколькими лицевыми счетами.

Новый удобный платежный сервис НКО «Монета» поможет абонентам водоканала оплатить коммунальные услуги без регистрации. Для этого необходимо на официальном сайте www.krasnodarvodokanal.ru выбрать соответствующую ссылку для оплаты услуг физлицам и руководствоваться инструкциями, переходя по ссылке.

С помощью платежной системы А-3 также можно оплатить услуги предприятия без регистрации. На сайте самой платежной системы А3 https://www.a-3.ru необходимо выбрать регион, затем услугу (водоснабжение или водоотведение), выбрать компанию ООО «Краснодар Водоканал» и ввести номер лицевого счета.

«Самые удобные и безопасные способы оплаты услуг за потребленные ресурсы в сложившихся условиях – это дистанционные, - говорит коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков. – В целях сохранения здоровья жителей столицы Кубани мы предлагаем различные бесплатные сервисы для того, чтобы у наших абонентов была возможность оплатить услуги и передать показания приборов учета, не выходя из дома».

Кроме вышеперечисленных способов для оплаты услуг, передачи показаний счетчиков, направления заявок на оформление договоров, дистанционного взаимодействия с сотрудниками Центра обслуживания абонентов и по иным вопросам, компания рекомендует воспользоваться следующими бесплатными сервисами «Краснодар Водоканала»:

- телефон кол-центра - 217-03-33;

- телефон горячей линии - 8-800-200-36-46;

- контактные телефоны компании: 99-23-006 и 220-28-38 (прием звонков с 08:00 до 20:00 часов ежедневно); - электронная почта kvk_fo@rosvodokanal.ru