В Минздраве заявили о необходимости разделять смерти «от коронавируса COVID-19» и «с коронавирусом»

Аргументы Недели → Общество 13+

28 апреля 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/116/original/28042020_%D0%9CR_COVID-19_v6.pdf

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В Минздраве России считают необходимым разделять смерти пациентов от коронавирусной инфекции COVID-19 и от сопутствующих заболеваний. Минздрав опубликовал временные методические рекомендации «Профилактика, диагностики и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Ведомство рекомендует медикам: «при формулировке патологоанатомического диагноза следует дифференцировать:

1) Наступление летального исхода от COVID-19, когда COVID-19 является основным заболеванием (первоначальной причиной смерти);

2) Наступление летального исхода от других заболеваний, при наличии COVID-19 (диагностированной с применением методов амплификации нуклеиновых кислот), но без ее клинико-морфологических проявлений, которые могли бы стать причиной смерти».

Медики напомнили пути заражения коронавирусом:

Передача инфекции осуществляется воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактным путями. Ведущим путем передачи SARS-CoV-2 является воздушно-капельный, который реализуется при кашле, чихании и разговоре на близком (менее 2 метров) расстоянии. Контактный путь передачи осуществляется во время рукопожатий и других видах непосредственного контакта с инфицированным человеком, а также через пищевые продукты, поверхности и предметы, контаминированные вирусом. Известно, что при комнатной температуре SARS-CoV-2 способен сохранять жизнеспособность на различных объектах окружающей среды в течение 3 суток. По имеющимся научным данным возможен фекально-оральный механизм передачи вируса.