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Адвокат оценил проект о наказании чиновников за хамство в отношении граждан

, 16:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Адвокат оценил проект о наказании чиновников за хамство в отношении граждан
Фото: pixabay.com

Юрист Дмитрий Краснов выразил мнение, что поправки в КоАП, предусматривающие наказание чиновников за оскорбления россиян, позволят избежать многих социальных конфликтов, а потому являются актуальными.

Краснов отметил, что в последнее время российские чиновники всё чаще позволяют себе неуважительное и порой даже хамское поведение в отношении граждан. Он напомнил, что имели место случаи, когда представители власти пренебрежительно говорили о людях с инвалидностью. Адвокат считает, что поправки помогут создать своеобразные рамки для чиновников.

«Теперь неосторожное высказывание может стоить чиновнику его места, которое для него необычайно дорого, следовательно, люди могут рассчитывать на уважение к себе», - заявил специалист.

АБ

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