В Татарстане умер первый пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19

70-летний мужчина скончался в инфекционной больнице в Набережных Челнах от коронавируса.
Как сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, пациент был госпитализирован 13 апреля с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией.
Известно, что у мужчины были серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, он был подключен к аппарату ИВЛ.
В Татарстане за сутки зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусом.
Ранее в Татарстане утвердили список болезней, при которых требуется строгая самоизоляция.