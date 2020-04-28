В Татарстане умер первый пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19

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28 апреля 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tatar-inform.ru

Фото: Pixabay

70-летний мужчина скончался в инфекционной больнице в Набережных Челнах от коронавируса.

Как сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, пациент был госпитализирован 13 апреля с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией.

Известно, что у мужчины были серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, он был подключен к аппарату ИВЛ.

В Татарстане за сутки зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее в Татарстане утвердили список болезней, при которых требуется строгая самоизоляция.