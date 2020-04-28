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«Я прошел все круги ада - кому, ИВЛ, смерть соседей по палате и то, что семье сообщили, что меня не вытянут». 22 дня в Коммунарке

, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]

«Я прошел все круги ада - кому, ИВЛ, смерть соседей по палате и то, что семье сообщили, что меня не вытянут». 22 дня в Коммунарке

Максим Орлов, руководитель пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы в коммунарке пробыл 22 дня, часть из которых он провел на аппарате искусственной вентиляции легких.

Сегодня его выписали и он опубликовал пост на своей странице в Faceboook. «Друзья, спешу сообщить, что меня выписали из больницы в Коммунарке, где я лежал 22 дня с двусторонней пневмонией, вызванной COVID 19. Там прошел все круги ада, включая кому, ИВЛ, умерших соседей по палате и даже то, что моей семье успели сообщить: «Орлова не вытянут». Но я не умер, и теперь являюсь почетным – третьим пациентом Коммунарки, которого в этой больнице спасли после ИВЛ. Что находится «там, за чертой», сказать не могу, но могу сообщить, что будет на пороге. Последней вашей мыслью будет: «Все равно, мне – все равно». А дальше будут работать ангелы», - написал он и выразил благодарность всем врачам, кто так мужественно боролся за его жизнь.

Так же он обратился ко всем, кто здоров, но не верит в опасность пандемии и нарушает изоляцию: «Друзья, сидите дома, соблюдайте изоляцию и радуйтесь тому, что вы здоровы, потому что, один день в больнице будет равен месяцам в самоизоляции. Бойтесь вируса, ибо он убивает, а гарантированного лечения от него – нет».

БИ

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