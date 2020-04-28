Фонд «Цифровая долина Сочи» подарил школьникам ноутбуки

Аргументы Недели → Общество

28 апреля 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фонду «Цифровая долина Сочи» рассказали в администрации города Сочи историю о том, что в связи с карантином, все школы закрыты и переведены на дистанционное обучение. Но не у всех есть возможность заниматься удаленно.

Так, на пример у некоторых учеников попросту нет компьютеров и они не могут вести обучение по интернету.

Фонд «Цифровая долина Сочи» приняли решение и помогли пяти семьям. Были куплены и в тот же день переданы компьютеры для трех школьниц и одному школьнику. Все они учатся в сочинской гимназии № 6, но в разных классах — от шестого до девятого. Еще один компьютер доставить не получилось - не смогли дозвониться, но как только дозвонятся до родителей школьника, компьютер будет передан, - сообщили в фонде «Цифровая долина Сочи».