Зов холодильника

Аргументы Недели → Общество 13+

28 апреля 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели. Волгоград», Софья СОРОКА ]

Подходит к концу месяц, проведённый жителями Волгоградской области в режиме самоизоляции. В начале срока обсуждаемыми в соцсетях темами были медицинские аспекты нового вируса, просмотренные сериалы и фильмы, бесчисленные телевизионные ток-шоу на злободневные темы. Теперь же голос вопиющих вывернул экономическую изнанку: запасы проедены, денег нет и держаться получается только из последних сил. Голос холодильника зазвучал громче и призывнее, чем голос телевизора.

Собственно, волшебных превращений не случается: если мы сидим, то денежки не идут. Хотя так обещала реклама финансовой компании ещё в прошлом не очень цифровом веке. Такие же мысли озвучивала власть в начале апреля: вы самоизолируйтесь, а мы за вашу дисциплинированность вас поощрим и в беде не бросим. Но по итогам цели обеих кампаний, что в прошлом веке, что в нынешнем, оказались одинаковыми.

- Кому?! Кому там государство пообещало что-то выплатить? Что нужно для этого? – возмущена волгоградка Алёна Щипцова. - Сидите дома, - говорят нам, - и всё будет хорошо. У кого? Я ИП, маленькое, скромное и честное, работаю сама на себя, штата нет. Двое детей. Муж, хоть и не бюджетник, зарплата реально очень бюджетная. На мне кредит, хочешь - не хочешь, можешь - не можешь, а по 17 тысяч в месяц в банк отнеси!

Весь месяц семья экономила, как могла. Ушли купленные про запас 12 килограммов муки – на выпечку с закромами морозилки – фаршем, дачными заморозками из овощей и фруктов.

- На сегодняшний день в семейном кошельке оставалось 4700 рублей. Куда они пошли? – рассказывает женщина. - Купила круп (овсянка, манка, гречка), по две пачки фасоли и гороха, упаковку обрезков копчённостей, шмат сала (засолила), три десятка яйц, сухие сливки, 11 кг картофеля, капусту, свеклу, морковь, лук, чеснок (чуть), соль, сахар, макарошки, сухие дрожжи, растительное и сливочное масло (чуточку), две курицы (разделала и заморозила) и ...на целую тысячу мяса (свинина). Этого мяса хватит детям и мужу, если я от него (не мужа, а мяса) откажусь совсем, на шесть жарок по кусочку каждому на троих. А дальше? На сколько хватит этого и моих солений и варений? Морозилка пуста и даже выключена. Вторую камеру пока ещё заселяют остатки дачных фруктовых заморозок... Никогда ничего не просила у государства, извините, но, что нужно для поддержания штанов на этой самоизоляции, если вкладов не то что в офшорах нет, а из благ остались лишь Честь и Совесть?

Понятна и обида предпринимателей, которым вроде бы, тоже что-то обещали.

- Близится день оплаты НДС за первый квартал. Было общей мечтой всех предпринимателей, что соцстрах и НДС до конца года за нас заплатит ФНБ, но нет, - разочарован руководитель завода по переработки овощей Влад Минаев. - Надеюсь, в этом квартале за неуплату налогов не будут сразу блокировать счета и заводить уголовные дела.

Не обеспечив финансовую поддержку, волгоградская власть идёт по пути ослабления изоляции при декларации её усиления. Вслед за предприятиями и организациями, реализующими товары первой необходимости, сначала разрешили работу сотням магазинов, продающих товары для дачников и садоводов, автозапчасти, санитарно-технические изделия, бытовую технику и электронику, товары для ремонта, стройматериалы, инструменты. Потом разрешение получили парикмахерские и салоны красоты. Официальную отмашку, что режим самоизоляции отменен для всех, мы, конечно, увидим ещё не скоро (если вообще увидим). Но постепенное умягчение и скатывание в режим «помогай себе сам» покажется нам счастьем. Ну, и электронные пропуска опробуют. У кого нет смартфонов, повесят клипсу в ухо. Шутки шутками, а на чипированных бездомных собаках уже потренировались.