Чиновников накажут за хамство деньгами и дисквалификацией. Законопроект разработан и будет внесен в Госдуму

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28 апреля 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

Чиновников накажут за хамсто. "Единая Россия" разработала проект поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают для госслужащих штрафы за оскорбления до 150 тысяч рублей и дисквалификацию.

"Такой законопроект сегодня нами разработан, это поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают новую часть существующей уже сегодня статьи "Оскорбления". Мы прописываем, что в случае, если оскорбление совершено лицом, замещающим государственную или муниципальную должность в связи с осуществлением своих полномочий, то здесь наказание следует совершенно отдельное - не только крупный штраф, но и дисквалификация, то есть лишение права работать", - рассказал заместитель секретаря генсовета ЕР, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. в эфире радиостанции "Вести ФМ".

Он пояснил, что при первом правонарушении чиновников предлагается дисквалифицировать на срок до года, при повторном - на срок до двух лет. Чиновников также предлагается наказывать штрафами в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении - штрафами от 100 до 150 тысяч рублей.