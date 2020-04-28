«Хозяева жизни»: Травля Собчак, служебное положение сенатора Нарусовой, или как воюет семья за 4 миллиарда своих «крабовых денег»

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28 апреля 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели», Ирина Брайнина, Обозреватель отдела Общество ]

О том, что миллионных рекламных контрактов и зарплаты на Первом канале Ксении Собчак хватает разве что на шпильки, догадываются многие. Но о реальных бизнес-интересах экс-кандидата в президенты известно не было до той поры, пока канал «Незыгарь» не начал открытую травлю семейства бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и не рассказал о покупке Ксенией Собчак доли в бизнесе разгромленного Следственным комитетом «крабового короля» Олега Кана.

«В начале марта Ксения Собчак выкупила 40% акций в двух обществах - «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс», им принадлежат квоты на вылов 9000 тонн крабов. Ещё 10% акций этих же компаний выкупила супруга бывшего топ-менеджера Роснефти и А1 Игоря Соглаева Елена. То есть на две семьи - Собчак и Соглаевы - пришлось 50% владения крабовыми активами, или 4500 тонн краба с общей выручкой почти в 60 миллионов долларов в год», - писал канал «Незыгарь», автором которого многие называют элитолога Дмитрия Коваленко.

Но СК так просто решил не сдаваться, и по решению суда Южно-Сахалинска было арестовано имущество крабовых компаний из-за махинаций с экспортом, а ущерб оценён в 210 млн рублей. УФСБ Сахалинской области считает, что с начала 2000-х гг. в Дальневосточном федеральном округе на крабовом рынке действует организованная группа лиц – контрабандистов. Контракты на поставку заключались с панамской фирмой, а стоимость краба занижалась, чтобы снизить таможенные платежи. Получение прав на свои доли в компаниях «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс» Ксенией Собчак и Еленой Соглаевой было приостановлено.

Но тут за свои кровные вступила в борьбу сенатор Нарусова. Для начала, наплевав на этику, которая предписывает не использовать свое служебное положение для лоббирования личных интересов, она потребовала от Верховного суда РФ отменить решение Южно-Сахалинского суда, а затем, как пишут «Ведомости», сенатор Нарусова обратилась к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с требованием включить крабовую компанию, которую купила ее дочь, в список системообразующих компаний для получения господдержки. Предприятия рыбной отрасли обеспечивают продовольственную безопасность страны, говорится в обращении Нарусовой к Патрушеву, а экспорт рыбы – один из источников получения валютной выручки, что особенно важно при катастрофическом падении цен на нефть». Вот только она забыла написать о том, сколько денег осядет в карманах ее семьи. Говорят, что цена вопроса на входе в бизнес для Ксении 4 миллиарда рублей.

В Сети уже появились мемы, где пользователи пишут, что устали от наглости этих "хозяев жизни"

«По информации из аппарата Председателя Совета Федерации, Валентине Матвиенко не нравится неприкрытое лоббирование Людмилой Нарусовой многомиллиардного бизнеса своей дочери. Верхняя Палата совершенно не заинтересована в трениях с ведомством Александра Бастрыкина. Особенно в реалиях катастрофического падения доходов населения в стране. Запрос сенатора Нарусовой в Верховный суд с требованием помочь ее дочери в коммерческом споре - это факт прямого и грубого нарушения статуса члена Совета Федерации», - пишет все тот же «Незыгарь», но факт остается фактом – обе компании дочери Нарусовой были включены в список градообразующих предприятий.

Зачем эта война нужна Ксении Собчак? Все просто - деньги. Уже давно понятно, что «Русская рыбопромышленная компания» Глеба Франка, которая в свое время задавала тон в отрасли, потому что имела квоты на вылов краба, близка к разорению. Эксперты говорят, что «РРПК» получила в Сбербанке кредитов более чем на миллиард долларов еще до того, как в мире разразился коронавирусный кризис. И до «конца апреля компании Франка могут начать рассматривать вопрос о передаче квот другим рыбопромышленникам», сообщает «ВостокМедиа». И если эта информация верна, то понятно почему Собчак именно сейчас влезла в этот бизнес — есть возможность откусить жирный кусок прибыли неудачливых рыбопромышленников.