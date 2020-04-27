Стало известно, что режим самоизоляции будет продлен и на майские праздники

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27 апреля 2020, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]

Режим повышенной готовности будет действовать в Московской области и на майских праздниках. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв.

«Ситуация по-прежнему сложная. Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники», - отметил Воробьев в своем Instagram.

Ранее губернатор Подмосковья назвал пропускную систему вещью "весьма неприятной, но необходимой", заметив, что она стала ужесточением режима самоизоляции, введенного для профилактики распространения коронавирусной инфекции в регионе. "Ужесточение пропускного режима налицо, а из дома выходит только тот, кому необходимо",- подчеркнул он.