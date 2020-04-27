«Избегать роскоши, уважать допрашиваемых, не пить накануне и на работе», МВД разработало Кодекс этики для силовиков

Аргументы Недели → Общество 13+

27 апреля 2020, 21:21 [ «Аргументы Недели» ]

В МВД всерьез озаботились моральным обликом своих сотрудников и разработали этический кодекс для силовиков. Документ размещён портале проектов нормативных правовых актов.

Вот несколько основных пунктов:

- Придерживаться делового стиля поведения;

- Соблюдать скромность и функциональность при оформлении служебного кабинета, а также избегать использования предметов роскоши;

- Сохранять выдержку и достоинство, контролировать своё эмоциональное состояние;

- Воздерживаться от резких высказываний и жёстких действий в отношении задержанных в присутствии детей, женщин и людей преклонного возраста;

- При проведении допроса проявлять сочувствие к потерпевшему и уважение к личности допрашиваемого;

- Быть мужественным и решительным, не допускать паники и страха перед лицом опасности при выполнении служебных обязанностей;

- Соблюдать культуру речи и воздерживаться от использования нецензурной лексики и жаргона;

- Не употреблять алкогольные напитки накануне и во время работы, а также не участвовать в публичных азартных играх и не принимать наркотики.

В сети уже вовсю веселятся, обсуждая документ. «Боже, как это чудесно! Только представьте — какие милые задержания нас ждут на грядущих митингах: «Простите за беспокойство, уважаемый, не соблаговолите проследовать в автозак?», - комментируют новость в рунете.