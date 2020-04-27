Власти Москвы будут доплачивать медсестрам, не получающим надбавки за работу в коронавирусных корпусах

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27 апреля 2020, 20:42 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Москвы решили доплачивать медперсоналу, работающему в коронавирусных корпусах и не получающих городских и федеральных доплат. Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что часть младшего медицинского персонала в столице трудоустроена через подрядные организации, и поэтому не получает положенные деньги.

"Принято решение об увеличении стоимости контрактов с подрядными организациями, сотрудники которых работают непосредственно в ковидных корпусах. До них будет доведен денежный объем, равный сумме федеральных и городских доплат, положенных медицинским работникам. Выплаты будут доведены с учетом прошедших рабочих дней, начиная с даты начала работы сотрудников в больнице", — говорится в заявлении департамента.

Ранее «Открытые медиа» сообщали, что из больницы №40 в Коммунарке уволились десятки медсестер, недовольных условиями работы и отсутствием обещанных выплат. Главврач больницы Денис Проценко это отрицал: по его словам, ни один из шттных работников не уволился, отказались работать сотрудники "частной компании".