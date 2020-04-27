Стартап родом из России привлёк $50 млн от фонда с участием Цукерберга

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27 апреля 2020, 20:00 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Forbes

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Платформа для удаленной работы под названием Miro, основанная пермяками Андреем Хусидом и Олегом Шадриным, привлекла $50 млн от американского фонда ICONIQ Capital, который управляет в том числе капиталами Марка Цукерберга.

Miro (ранее RealtimeBoard) – это онлайн-доска, на которую можно вытягивать картинки, документы (PDF и Google Docs), а также делать заметки - рисовать, писать, клеить стикеры - сохраняя результаты в реальном времени. Кроме того, можно пригласить друзей и коллег, чтобы поработать вместе из любой точки мира. Сервис интегрируется с популярными инструментами для совместной работы Slack, Microsoft Teams, Zoom, Jira, Trello, Google Docs и Concept.

Проект в 2011 году запустили жители Перми Андрей Хусид и Олег Шадрин. До этого вместе они владели компанией Vitamin, которая специализировалась на производстве рекламных роликов для соцсетей. Уже в ноябре 2015 года компания вошла в топ-5 продуктов дня и топ-30 месяца на американской площадке для стартапов Product Hunt.

Пару лет назад компания уже успешно привлекала инвестии в размере $25 млн от американской венчурной фирмы Accel и фонда с российскими корнями AltaiR Capital. Новые же инвестиции в объеме $50 млн проект получил от фонда ICONIQ Capital, который управляет капиталами основателя Facebook Марка Цукерберга и создателя Twitter Джека Дорси.

«Наш фокус заключается — и всегда был — в том, чтобы позволить командам работать и создавать новые продукты так, будто все сотрудники находятся в одной комнате, независимо от местоположения. Наша миссия и технологии особенно актуальны сейчас, когда все больше и больше людей работают удаленно и ищут инструменты, которые позволят им быть эффективными при любых обстоятельствах», — отметил Хусид.

На сегодняшний день в Miro работают 290 сотрудников в пяти офисах по всему миру: Сан-Франциско, Амстердам, Остин, Лос-Анджелес и Пермь.