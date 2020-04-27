Роспотребнадзор предупреждает: после пандемии в транспорте необходимо будет носить маски

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27 апреля 2020, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, аэропорт

Авиапассажиры будут носить маски и перчатки в целях профилактики после пандемии, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В самолете должен будет действовать постоянный режим обеззараживания воздуха.

Те же меры, по ее словам, будут использоваться и на других видах транспорта. В отношении предприятий общественного питания также будет действовать ряд правил для обеспечения повышенного режима защиты, в том числе социальная дистанция, ношение средств индивидуальной защиты, дезинфекция и обеззараживание.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала предложение продлить режим ограничений, введенных в России из-за коронавируса до 12 мая. Потом можно будет постепенно снимать режим, но при одном условии.