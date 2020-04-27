Глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест» умер от пневмонии

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27 апреля 2020, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

Глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев умер от пневмонии. 52-летний бизнесмен и депутат Курской областной думы, скончался в московской частной клинике. Эту информацию уже подтвердила региональная администрация.

Врачи поставили Варичеву диагноз «двусторонняя пневмония». Как сообщает РБК, гендиректор одного из крупнейших горно-металлургического сдавал тест COVID-19, но тот дал отрицательный результат. В последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.