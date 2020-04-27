В результате ДТП в Волгоградской области погиб подросток

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27 апреля 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

В Волгоградской области на мопеде ехало шестеро подростков, когда он столкнулся на дороге с легковым автомобилем. В результате произошедшего один пассажир мопеда погиб, еще пятеро подростков были госпитализированы.

Мопед ехал в сторону автодороги Волгоград — Каменск-Шахтинский. Он столкнулся с движущейся по главной дороге автомашиной. В результате столкновения 14-летний пассажир мопеда скончался от полученных травм на месте аварии. Водитель мопеда и остальные пассажиры в возрасте от 16 до 18 лет были госпитализированы. Врачи оценили состояние подростков от средней степени тяжести до тяжелого. У некоторых детей есть переломы, в том числе и открытые. Обстоятельства произошедшего уточняются.