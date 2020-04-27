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Благотворительный фонд выдумал историю про беспризорников, жизнь которых спасали всем миром, чтобы «развести» всех на деньги

, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

Благотворительный фонд выдумал историю про беспризорников, жизнь которых спасали всем миром, чтобы «развести» всех на деньги

Несколько дней назад екатеринбургский фонд помощи "Новая жизнь"  опубликовал в группе в Facebook трогательную историю о беспризорнике, который умирает. Якобы 11-летний мальчик сам позвонил сотруднице благотворительной организации Наталье Санниковой и попросил помощи. 

Ребенок жил на теплотрассе. Когда приезхали на место, нашли еще троих детей - «Хрыча», «Зуба» и Алинку. Их забрала опека, одного из мальчиков поместили в Нижнетагильский противотуберкулезный детский диспансер. Ну и как водится, чтобы помочь брошенным детям, организовали сбор средств. 

Но вот проверка Следственным комитетом привела к неожиданным результатам -  никаких детей в реальности  не существовало и не существует, а история про умирающего от туберкулеза мальчика была придумана сотрудниками фонда. В конце концов  мошенники сами признались во лжи, сообщает канал "Readovka".

 

БИ

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