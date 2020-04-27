Лео Бокерия продолжает проводить операции: «инфаркт миокарда никто не отменял»

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27 апреля 2020, 18:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Pravda Komsomolskaya/Russian Look, Лео Бокерия

Несмотря на пандемию коронавируса и большое количество заболевших в Москве, 80-летний кардиохирург Лео Бокерия продолжает оперировать. Как он отметил, сердечно-сосудистые заболевания уносят в РФ сотни тысяч человек.

"Никто не отменил инфаркт миокарда, острые приступы у новорождённых, которые требуют экстренной операции", - говорит врач. Поэтому он не может самоизолироваться, есть неотложные плановые операции.

Лео Антонович расказал о своем распорядке дня. Бокерия проводит по несколько операций в день, хотя сейчас поток больных уменьшился и у кардиолога появилась возможность "делать обходы в отделении, заниматься аспирантами, ординаторами". В операционную он уходит в 7.45 утра.

На работе Бокерия любит поболтать, посплетничать с медсёстрами. "Прихожу, допустим, к Алле и говорю: «Слушай, у тебя что там с Ниной произошло?» Она начинает реагировать: «А что случилось?» Я замолкаю, а они начинают делиться своим наболевшим. Это моя большая фишка, я считаю. Но сам я точно не сплетник".