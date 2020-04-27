Пластический хирург: тренд на естественность, зависимость от операций и запросы от мужчин

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27 апреля 2020, 18:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Коснулся ли пластической хирургии тренд на естественность? Правда ли, что существует зависимость от операций? Как часто и с какими запросами мужчины ходят к пластическому хирургу? На эти вопросы специально для «АН» ответил ведущий пластический хирург клиники «Frau Klinik» Глеб ТУМАКОВ.

Коснулся ли пластической хирургии тренд на естественность? Насколько часто вообще в области пластической хирургии меняются тренды?

«В своей практике я всегда стремится и стремлюсь к максимально естественному результату, – говорит Тумаков. – Это явилось следствием как моих личных эстетических предпочтений, так и результатом той школы пластической хирургии, которую я прошел. Однако, могу отметить, что все большее количество пациентов изначально настроены на получение максимально естественного результата. Считать ли это трендом, сложно судить.

Естественно, в своей практике я ориентируюсь на пожелания пациента. Тем не менее, если пожелания пациента приведут к патологическим последствиям, я отказываюсь их осуществлять, и всегда подробно объясняю, почему».

Правда ли, что существует зависимость от операций?

«Да, правда, – считает хирург. – Эта патология описана в психиатрии и носит название «дисморфофобия». Данное состояние характеризуется постоянным недовольством собой и своей внешностью, навязчивым желанием что - либо изменить в ней. К счастью, такие случаи довольно редки. В своей практике я чаще встречаюсь с вариантом, когда пациент, сделав одну операцию, задумывается о следующей. Зачастую это желание оправдано, у таких пациентов есть объективные показания к операции, и никакой патологии я в этом не вижу. Например, я провел круговую подтяжку лица. И после пациентка пришла ко мне на абдоминопалстику и мастопексию. В обоих случаях были показания к операциям».

Как часто и с какими запросами мужчины ходят к пластическому хирургу?

«В последние время пластические операции у мужчин приобретают все большую популярность, – отметил Глеб. – При этом, большая часть пациентов мужчин обращается с проблемами, которые доставляют не только эстетический, но и физический дискомфорт. Например, затруднение носового дыхания в результате посттравматической деформации носа. А эстетическую ринопластику в таких случаях пациенты хотят выполнить как дополнение. Также, в своей практике, я отмечаю рост интереса со стороны мужчин к блефаропластике, круговой подтяжке лица и липосакции».