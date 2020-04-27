Обычное мародерство: чиновники Латвии «выписали» себе доплаты в условиях коронавируса

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27 апреля 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Публицист Алла Березовская, фото: соцсети

Для кого ЧС – беда, а кому и мать родна. Чиновники Латвии, в первую очередь, решили «позаботиться» о себе: за работу в условиях кризиса, вызванного распространением коронавируса, сотрудники разных государственных учреждений получили приличную прибавку к зарплате.

Как сообщают латвийские СМИ, 126 сотрудников МИД Латвии получили прибавку около 25% от зарплаты. Как Министерство объясняет сей факт? Просто! Большая нагрузка на работников Консульского департамента после того, как многие страны закрыли границы!

Не обошли себя и представители Минздрава. Нет, трудяги-врачи, которые на передовой все ждут денег, а бонусы получают руководители. Например, советник министра здравоохранения получил 40% от зарплаты, госсекретарь – 35%, восемь человек -30%, еще четверо сотрудников -20%.

Конечно, получили прибавку и сотрудники Центра профилактики и контроля заболеваний. Всего – 88 человек. И обошлось это в 15 018 евро.

Куда же без Министерства благосостояния! Данное ведомство «облагородило» себя на 19 146 евро.

В Госканцелярии президента бонус достался семи сотрудникам – в размере 30-5-% от зарплаты.

В Министерстве юстиции доплату получили девять человек, и только шефы, в размере 30% от зарплаты. За какие такие заслуги? Бедная Латвия! Она и предположить не могла, какой беспредел обрушится на нее в период коронавируса! Люди просто воют от лжи, хамства, откровенного воровства от разных коллекторских контор, судебных исполнителей и других чинуш. А Минюст не замечает ничего! Не хочет замечать!

До каких пор латвийцы будут терпеть такие унижения и молчать? Если молчать, то «покрывать»!

Мне на ум пришла история с Кристине Мисане. Когда латвийцы подняли шум, то и получили результат! Кристине Мисане сейчас дома со своими детьми! Латвия очень боится огласки!

Что по этому поводу думают адекватные люди?

Публицист Алла Березовская: «Да это не правительство – это мародеры какие-то! Гнать надо всех в шею и немедленно! В других странах члены парламента и правительства в период эпидемии свою собственную зарплату жертвуют МЕДИКАМ! А в Латвии средства, выделенные в первую очередь именно для тех, кто на передовой – фактически присвоили бесполезные чинуши, которые мешают честным трудящимся людям жить и работать. Сейчас надо резко сократить всех этих кровососов, вроде языковой инквизиции, которые даже на удаленке занимаются откровенным издевательством над народом Латвии. Так нет – им же еще и премии за их вредительство выписали! Этим дармоедам и бездельникам! Всех, кто принял это позорное для истории Латвии решение, начиная от премьера и заканчивая чинушами на местах – предлагаю привлечь за мародерство. И судить по законам карантинного времени. Можно – в масках и перчатках! Чтобы зараза стяжательства и мародерства дальше не распространялась!»

Настало время говорить!