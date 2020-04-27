В Москве задержаны онлайн-продавцы поддельных цифровых пропусков

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27 апреля 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]

mosday.ru

Сотрудники московского уголовного розыска задержали администраторов сервиса, продававшего фейковые цифровые пропуска на период карантина для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщается на официальном канале оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

«Сотрудники московского уголовного розыска при содействии экспертов Group-IB задержали администраторов сервиса, продававшего фейковые цифровые пропуска на период карантина для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Используя популярный мессенджер, мошенники представлялись сотрудниками полиции и обещали помочь с оформлением пропусков. После получения денег на банковскую карту они исчезали. За две недели мошенники смогли совершить несколько сделок — цена их услуг варьировалась от 2500 до 3500 рублей. Как правило, жертвами обмана стали те, кто сильно волновался из-за ограничения передвижения и не дождался начала официального оформления пропусков», - говорится в сообщении.

Отметим, что в последнее время мошенники очень активно используют темы коронавируса, самоизоляции и введения пропускного режима для новых схем: фейковых рассылок, обзвонов от имени соцзащиты, предложений покупки цифровых пропусков. Опасность в том, что жертвы, оплачивая пропуск, могут не только потерять деньги, данные банковских карт, но и персональную информацию. Получив данные паспорта, мошенники могут взять на имя жертвы кредит в микрофинансовых организациях или оформить потребительский кредит.

Напомним, что Указом мэра Москвы установлены три официальных способа бесплатного получения цифровых пропусков: онлайн на портале mos.ru, по телефону +7 (495) 777-77-77 и по смс на номер 7377.