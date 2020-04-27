Трагично осознавать, что часть работы ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС была бесполезной

Аргументы Недели → Общество 13+

27 апреля 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

Горный инженер Пётр Левин рассказал журналистам "Новой газеты" о своих подвигах на Чернобыльской атомной станции. В живых из всех шахтеров, участвовавших в спасательной операции, остался на сегодня он один.



В 1986 году Пётр Левин работал в Министерстве углепромышленности СССР. Понимание о том, что на Чернобыле произошла страшная катастрофа, пришло через год. В первое время никто не осознавал её масштабов. Для охлаждения реактора снизу пришлось привлекать к работам шахтёров. Требовалось приготовить бетонную камеру под реактором. Как выяснилось позднее, адские усилия шахтёров оказались бесполезными. Топливо из блока выбросило в атмосферу, оно не могло попасть в землю и в грунтовые воды. Угрозы для реки Припять уже не было. Все работы специалистов были засекречены, никто не имел фотоаппаратов.



Комитет по ликвидации аварии не участвовал в строительстве АЭС. Работы проводили приезжие специалисты, отмечает Пётр Левин. Ликвидаторам платили очень хорошие деньги. Один рабочий день оценивался в пять. Высокая заработная плата сохранялась до 1987 года. Ликвидационные мероприятия были проведены по плану, однако с большими ошибками, как выяснилось позднее. Левин признаётся, что сейчас трагично признавать ненужность проведённой под реактором работы.



