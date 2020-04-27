Как доктор из Китая спасался от COVID-19 в России и умер в ростовской больнице

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27 апреля 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Несколько дней назад Минздрав региона подтвердил, что в Ростове-на-Дону еще 17 апреля была зафиксирована первая смерть больного с коронавирусной инфекцией. Умершим оказался 34-х летний гражданин Китая Чжан Цюньфэн, практиковавший адаптивную физкультуру. По фактам произошедшего в шестой ростовской горбольнице Следственный комитет возбудил уголовное дело.

С начала февраля Чжан находился в Москве, в Ростов-на-Дону он прибыл 31 марта.

«Он помог многим детям с ДЦП, в том числе детям из России. Я была у него в Пекине, он так поработал с моим ребенком, что мальчик начал ползать, потом сидеть. Когда в Китае начался весь этот ужас с коронавирусом, он попросил у нас, мамочек, которые с ним поддерживали связь, помочь уехать из страны, - рассказывает ростовчанка Оксана Кривошеева.

2 апреля у китайского гостя появилась температура, которую поначалу удалось сбить, но спустя пару дней она сильно поднялась. В Центральной городской больнице у него диагностировали бронхит, отметив, что «пневмония под вопросом». В разгар режима самоизоляции китайского доктора отправили в больницу №6, куда к тому времени начали свозить всех больных пневмонией. В то же время в эту больницу пришел положительный результат теста на COVID-19 пациентки терапевтического отделения.

«Тест на ковид не делали, хотя я спрашивала. А в воскресенье вечером мы поняли, что что-то случилось: выглянули в коридор — а там "зеленые человечки" (люди в противочумных костюмах) вывозят какую-то женщину из палаты. До этого медиков в таких костюмах мы не видели. В тот же день, 5 апреля у нас у всех спешно взяли тесты на ковид. Утром мы просыпаемся, а никого нет! Персонала нет! Мы тогда решили, что они просто разбежались», - рассказывает одна из пациенток больницы.

В заявлении руководителя рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции при полномочном представителе президента РФ в ЮФО Леонида Беляка говорится: «Капельницы иногда ставят волонтеры (студенты медицинских вузов), ординаторы работают без перчаток и крайне редко заходят в палаты к больным. В медицинском учреждении нарушены все антисанитарные нормы: нет одноразовой посуды; в палатах и туалетах не ведется уборка и не выносится мусор; не производится вообще какая-либо дезинфекция».

Всем, включая доктора Чжана, ставили одно и то же - цефтриаксон. Доктору он не помогал. Ему было очень плохо и с каждым днем становилось только хуже, но лечение менять не стали. Первый тест на коронавирус у Чжана был отрицательный, и, все говорило о том, что у него обычная бактериальная пневмония.

«Он кричал, мы просили студентов помочь. Ему надо делать повторный рентген, а они его поднять не могут», - вспоминает пациентка больницы.

В тяжелом состоянии доктор Чжан был подключен к аппарату ИВЛ и введен в искусственную кому. В «ковидный» госпиталь его отправили 14 апреля после того, как пришел положительный результат повторного теста на коронавирус. 17-го числа у него констатировали отек мозга, а потом смерть.