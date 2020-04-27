Ущерб энергокомплексу от ДТП составил полмиллиона рублей

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27 апреля 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

С начала 2020 года в зоне обслуживания Юго-Западного филиала «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») зафиксировано 16 случаев повреждения автотранспортом линий электропередачи. Предварительная сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей.

Все последствия ДТП всегда оперативно и в самые короткие сроки устранялись специалистами Юго-Западного филиала компании. Длительных перебоев с электроэнергией не возникало.

27 марта этого года, в поселке Гайдук под Новороссийском во время маневра технического транспорта, произошло замыкание высоковольтной линии, распределительная стрела бетононасоса коснулась проводов, это нарушило электроснабжение жителей населенного пункта.

12 апреля 2020 года в пригороде Анапы автомобиль сбил опору линии электропередачи распределительной сети. Из-за происшествия часть жителей на время осталась без электроснабжения.

Компания «Россети Кубань» призывает водителей автотранспортных средств проявлять особую осторожность на дорогах, особенно в местах расположения линий электропередачи, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Помните, повреждение энергообъектов может не только повлечь нарушение электроснабжения потребителей и социально значимых объектов, но и стать причиной гибели людей.

Отметим, поврежденные линии электропередачи представляют большую опасность. Оборванный провод, упав на землю, создает в радиусе 8-10 метров так называемую зону «шагового напряжения», попав в которую можно получить удар электрическим током, даже не прикасаясь к проводу.

Виновники, по мимо наказания за ДТП, обязаны по закону возместить расходы по восстановлению сбитой опоры.

В «Россети Кубань» работает единый телефон горячей линии

8-800-100-15-22, по которому каждый житель Краснодарского края и Республики Адыгея может оперативно сообщить об аварийных отключениях, хищениях энергии, а также о нарушении работы энергооборудования, в том числе по вине водителей автотранспортных средств.