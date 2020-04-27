Мегаполисы уходят под землю

Аргументы Недели → Общество 13+

27 апреля 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Онлайн-конференция 100+ Forum Russia

События последних дней показали, что мир уже не будет прежним после пандемии коронавируса.

Изменится многое, в том числе и наши города. Возможно, выработаются и иные подходы к освоению городских пространств, в том числе подземных. Задача для градостроителей – планировать подземные пространства комфортными и безопасными, без ущерба для наземной среды. Об этом специалисты говорили на вебинаре по геотехнике в рамках подготовки к 100+ Forum Russia.

В онлайн-конференции участвовали: президент Российского общества по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению (РОМГГиФ) Вячеслав Ильичёв, генеральный директор «Геореконструкции» Алексей Шашкин, а также эксперты НИИОСП им. Н.М. Герсеванова АО «НИЦ «Строительство» - директор Игорь Колыбин, заместитель директора по научной работе Олег Шулятьев, заместитель заведующего лабораторией Андрей Шапошников.

Эксперты сошлись во мнении, что использование подземной части для прокладки инфраструктурных объектов позволит снизить транспортную нагрузку на городских улицах и они освободятся для пешеходов. Особое внимание при этом нужно направить на разработку градостроительной документации в трехмерных координатах. По словам заместителя заведующего лабораторией НИИОСП им. Н.М. Герсеванова АО «НИЦ «Строительство» Андрея Шапошникова, тогда не придется сносить существующие наверху здания при строительстве новых подземных сооружений. Так, например, замечает специалист, при прокладке Лефортовского автомобильного тоннеля в Москве потребовалось частично демонтировать одно историческое здание и усилить подземную и наземную части другого сооружения. Уникальный пример освоения подземного пространства без разрушения исторического сооружения – Большой театр в Москве. Под зданием построено шесть уровней, глубина подземного пространства театра более 20 метров.

Специалисты считают одной из основных задач переход от двухмерных планов к трехмерным (в ширину, высоту и глубину) на начальной стадии составления генпланов городов. «Для развития подземного пространства все-таки необходим переход к 3d генплану и 3d кадастру. Иначе все это останется разговорами. Сегодня это «плоский» кадастр и измерения вниз не существует», - пояснил генеральный директор «Геореконструкции» Алексей Шашкин.

На форуме 100+ уже неоднократно обсуждали необходимость перехода на трехмерное проектирование, предлагая не ждать появления соответствующих нормативных документов, а уже сейчас просчитывать освоение подземного пространства при градостроительном проектировании. НИИОСП им. Н.М. Герсеванова АО «НИЦ «Строительство» разработал Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка подземного пространства», документ может стать основой для создания градостроительной документации в трехмерном формате.

Освоение подземного пространства актуально не только в мегаполисах, а при любом градостроительном проектировании еще на этапе планирования застройки территории. Президент РОМГГиФ, вице-президент РААСН по направлению «Инновации», Вячеслав Ильичёв отмечает, что освоение подземного пространства помогает значительно улучшить жизнь города: «Градостроители получают дополнительную территорию в центре, сохраняя при этом историческую городскую среду, памятники архитектуры. Эти подземные площади можно использовать для создания рекреационных, общественных, торговых и даже офисных помещений». Однако эксперт считает, что ошибки при проектировании могут быть критичными: достроить и расширить подземную инфраструктуру будет сложно, зачастую такие изменения влекут за собой не только разрушение надземных сооружений на этой территории, но и значительные финансовые затраты. «Современные технологии позволяют вести строительство любых объектов на любых территориях, вопрос в том, сколько это будет стоить и насколько серьезно это повлияет на существующие здания», - добавил директор НИИОСП им. Н.М. Герсеванова АО «НИЦ «Строительство» Игорь Колыбин.

На вебинаре также рассмотрели строительство фундаментов высотных объектов на различных грунтах. Отметим, что на 100+ Forum Russia вопросы геотехники в списке самых востребованных. Ежегодно в деловой программе проходят секции по инженерным изысканиям при строительстве высотных зданий и освоении подземного пространства, совместные конференции проектировщиков и изыскателей и другие мероприятия для геотехников. «Мы сравниваем результаты расчетов с результатами мониторинга двух высотных МФК, расположенных на юрских глинах. В течение пяти лет мы наблюдаем, как идет осадка. Приглашаю всех, кто еще не участвовал в этих расчетах, присоединяться к нам на форуме в октябре», - добавил постоянный спикер форума, заместитель директора по научной работе НИИОСП им. Н.М. Герсеванова АО «НИЦ «Строительство» Олег Шулятьев.

100+ продолжит серию бесплатных вебинаров на актуальные темы строительной отрасли во время карантина и после него. Записи вебинара доступны на сайте форума http://www.forum-100.ru/novosti/100-vebinar-po-geotehnike/