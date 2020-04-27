«Снять карантин или загнать экономику в гроб?»: эксперт предположил, как будет развиваться эпидемия в России и США

Аргументы Недели → Общество 13+

27 апреля 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Эхо Москвы

Facebook

Глава фонда Литвиненко в Лондоне Александр Гольдфарб рассказал, почему ситуации с коронавирусом в России и США на самом деле очень схожи, и зачем нужно наблюдать за тенденциями.

Многие утверждают, что российская статистика занижена и реальные цифры гораздо выше официальных. Однако для долгосрочного прогноза, считает эксперт, не так уж и важно, 100 тысяч больных или 200. Важно лишь, справится ли здравоохранение с наплывом больных и сколько будет безработных. Динамика и тенденция для России и для Америки одинаковы, ибо подчиняются одним и тем же законам эпидемиологии (см. графики).

После введения карантина ежедневное число заболевших в Америке стабилизировалось на уровне ~30 тыс. в день и держится на этой планке уже 22 дня. В России карантин ввели на 10 дней позже и уровень в 6 тыс. случаев в день держится уже 7 дней. Разница между США и РФ в ежедневном приросте в 5 раз: "Если учесть, что в Америке живет в два с лишним раза больше народу, а в России статистика вероятно все-таки занижена, то реальная средняя заболеваемость по стране на сегодня различается раза в 2. В Америке, конечно, абсолютное число больных гораздо больше, чем в России, но эпидемия там началась на три недели раньше и во многих городах уже снижается, а России ей еще предстоит некоторое время набирать обороты", – считает Гольдфарб.

Как только снимут карантин, на улицы вновь выйдут миллионы потенциально больных людей. При этом, носители вируса не обязательно должны быть больны, ведь есть много бессимптомных носителей. При карантине изолируются все подряд: здоровые и больные. Когда карантин кончается, все они выходят на улицу: "Мы уже видели, как всего за месяц несколько одиночных случаев заболевания превращаются в десятки и сотни тысяч. Поэтому нужно ожидать, что через какое-то время после прекращения карантина вирус, сохранившийся в популяции, вызовет новую вспышку — вторую волну. Вопрос в том, какого она будет размера и нужно ли будет снова вводить карантин...Поэтому эпидемиологи и настаивают, чтобы карантин ни в коем случае не ослабляли, пока мощности для широкого тестирования не будут в наличии — сами тесты, лаборатории и армия медработников для забора анализов и отслеживания контактов, которых необходимо обучить и обеспечить защитными средствами".



С другой стороны число безработных, напрямую вызванное карантином, приближается в Америке к 30 миллионам. Миллионы людей перестали платить за квартиры, выплачивать кредиты и ипотеки: "Уже сегодня нам пророчат кризис, по масштабам превосходящий Большую депрессию 1930-х годов. Что лучше – снять карантин и перезапустить экономику, рискуя спровоцировать вторую волну эпидемии, или продолжать бороться с вирусом, рискуя загнать экономику в гроб?" – задается вопросом Гольдфарб.



В Америке по этому поводу уже идут споры. Губернаторы 16-ти штатов (в основном южных республиканских штатов — Флориды, Джорджии, Техаса и т. д.) объявили, что в ближайшие дни снимут карантин, вопреки советам медиков. В демократических штатах с густонаселенными мегаполисами (Нью-Йорк, Калифорния, Мичиган), губернаторы-демократы решили держатся на карантине пока эпидемиологи не дадут зеленый свет. Федеральное правительство раздает деньги, по $1,200 на человека: "Я только что получил по почте свой чек с подписью Трампа и отнес его в банк. На этом параллели заканчиваются, т. к. аналогичные предложения Навального и Гуриева едва ли будут выполнены. Ведь Путину не грозят выборы".