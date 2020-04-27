«Краснодар Водоканал» рекомендует заранее подавать заявки на поверку счетчиков

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27 апреля 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

«Мы рекомендуем своим абонентам не откладывать в «долгий ящик» подачу заявки на поверку приборов учета, а обратиться в водоканал заранее, - говорит коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков. - По нашим расчетам, с начала апреля до 31 декабря 2020 года истечет срок поверки 9936 приборов по 9381 адресам. И если 9 тысяч абонентов одновременно обратятся в водоканал, наши специалисты не смогут обработать такое количество заявок, из-за чего неизбежно образуется огромная очередь. Важно помнить и то, что точная работа счетчика напрямую зависит от своевременной поверки. Неисправный прибор учета может неверно показывать расход воды, и зачастую – в сторону увеличения».

Предварительную заявку на поверку приборов учета можно оставить по телефону горячей линии «Краснодар Водоканал» 8-800-200-36-46 или кол-центра 217-03-33. Во время режима самоизоляции, действующего на территории Краснодарского края, специалисты предприятия не выезжают на дом и не проводят поверку приборов учета. Оказание этих услуг будет возобновлено сразу после снятия ограничений.

Для приборов учета холодной воды межповерочный интервал составляет 5-6 лет. Дата поверки счетчика указана в паспорте прибора. Кроме того, информация о сроках поверки указывается в квитанции на оплату услуг ЖКХ. Также узнать точную информацию о сроках поверки можно по телефону горячей линии водоканала (8-800-200-36-46) или кол-центра (217-03-33).

Если вы заметили резкое увеличение потребления воды, то поверку можно провести, не дожидаясь истечения межповерочного срока. В случае, если счётчик вышел из строя, его нужно заменить на новый вне зависимости от того, сколько он проработал.