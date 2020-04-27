На Кубани завершили сев яровых культур в срок

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27 апреля 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани практически завершена основная посевная компания, сев яровых культур аграрии завершили в срок. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

"Основная посевная кампания на Кубани практически завершена. Все работы по севу яровых культур проведены в срок. Сейчас аграрии в срок приступили к севу риса – для края, для всей России это вторая по значимости зерновая культура. Первыми эту работу начали Красноармейский, Калининский и Абинский районы", - сказал Кондратьев.

Губернатор добавил, что во всех рисосеющих хозяйствах строго соблюдаются меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, этот вопрос на особом контроле у глав муниципалитетов.

– В этом году рисом будет засеяно 127 тысяч гектаров – это на 2 тысячи гектаров больше прошлогодних показателей. Семена, которые используют наши аграрии, на 100% отечественной селекции, – отметил Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край остается основным регионом по производству риса в стране.