Беспилотные такси - наше ближайшее будущее

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27 апреля 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В скором будущем в отдельных регионах России станет возможной коммерческая эксплуатация автономных такси. Эксперты считают, что в условиях пандемии коронавируса было бы логично обкатать беспилотные машины, но их появление на дорогах может создать неудобства для автомобилистов.

Письмо с предложением о введении в коммерческую эксплуатацию беспилотных транспортных средств без инженера-оператора в салоне Минтрансу отправила компания «Яндекс».

«Его первая часть касается разработки федерального закона (о беспилотниках). Мы предложили разделить формирование нормативной базы на несколько этапов, чтобы плавно перейти от тестирования беспилотных автомобилей без инженера за рулем к их коммерческому использованию в полностью автономном режиме», - рассказал руководитель направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрий Полищук. В компании уточнили, что на начальном этапе это могут быть такси в «Иннополисе» (Татарстан) и его окрестностях.

Предложения ведомств и организаций по поводу внедрения в стране беспилотных транспортных средств (ТС) по поручению Владимира Путина должны быть представлены в правительство до 12 мая, а президенту РФ — до 31 мая.

Эксперимент по тестированию беспилотных ТС на дорогах общего пользования начался в июне 2019 года. Законодательно это было разрешено постановлением правительства №1415. Изначально были определены лишь два пилотных региона — Москва и Татарстан. В феврале 2020 года список расширили, добавив еще 11 субъектов, включая Санкт-Петербург, Ленинградскую, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую и Самарскую области.