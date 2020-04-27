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Семейные психологи выступили против инициативы увеличения срока примирения при разводе

, 14:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Семейные психологи выступили против инициативы увеличения срока примирения при разводе
фото: pixabey

В России была предложена инициатива увеличить в два раза срок примирения при расторжении брака. Сейчас в случае развода в органах ЗАГСа на примирение даётся один месяц, при разводе в суде — до трёх месяцев.

«Конкретно та ситуация, которая сейчас происходит в стране, никак не сократит количество разводов. То есть люди, которые хотят развестись, они все равно разведутся, бумажная волокита на них никак не повлияет. Будет только злость на государство за то, что оно не дает им официального развода", - подчеркнул семейный психолог.

 

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