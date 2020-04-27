Главврач Коммунарки отреагировал на информацию о массовом увольнении сотрудников

Аргументы Недели → Общество 13+

27 апреля 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Денис Проценко, Facebook

Главврач больницы N40 в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал информацию о массовом увольнении младшего персонала. Отмечается, что они недовольны размером зарплаты и условиями работы.

«В связи с сообщениями в социальных сетях о том, что, якобы, работникам нашей больницы не производятся положенные выплаты, хотел бы разъяснить, что речь идет о сотрудниках частной компании, с которой у больницы был заключен гражданско-правовой договор на выполнение работ в больнице. То есть они не являлись сотрудниками», - высказал он.

Проценко отметил, что больница выполнила установленные контрактом все финансовые обязательства перед частной компанией. Он добавил, что никаких массовых увольнений нет.

«В штате больницы сейчас работают 385 медицинских сестер … 15 сотрудников младшего медицинского персонала, ни один из них с момента начала работы Коммунарки не уволился. Прочий медперсонал - 137 человек. Все это сотрудники, оформленные по трудовым договорам в ГКБ 40», - пояснил он, отметив, что все средства защиты есть в достаточном объеме.

Проценко объяснил, что сегодня встретился с представителями компании и совместно будут предприняты все усилия, чтобы эта проблема была урегулирована.