Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Заработать на карантине. В Москве задержали мошенников, продававших поддельные цифровые пропуска

, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

Заработать на карантине. В Москве задержали мошенников, продававших поддельные цифровые пропуска

Сотрудники московского уголовного розыска при содействии экспертов Group-IB задержали двоих жителей Московской области, которые торговали поддельными цифровыми пропусками. Дело было поставлено на широкую ногу, и администраторы интернет-портала предлагали фейковые пропуска для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

Используя популярный мессенджер, мошенники представлялись сотрудниками полиции и обещали помочь с оформлением пропусков. После получения денег на банковскую карту они исчезали. За две недели мошенники смогли совершить несколько сделок — цена их услуг варьировалась от 2500 до 3500 рублей. Как правило, жертвами обмана стали те, кто сильно волновался из-за ограничения передвижения и не дождался начала официального оформления пропусков.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

БИ

В мире

Украинская организация попросила у россиян гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

Украинская организация попросила у россиян гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

Общественный союз «Энергия мира!» из Киева попросил у общественных организаций России помощи в борьбе с коронавирусом на Украине. Текст соответствующего письма оказался в распоряжении «Аргументов недели».

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью