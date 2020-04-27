Заработать на карантине. В Москве задержали мошенников, продававших поддельные цифровые пропуска

Аргументы Недели → Общество 13+

27 апреля 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудники московского уголовного розыска при содействии экспертов Group-IB задержали двоих жителей Московской области, которые торговали поддельными цифровыми пропусками. Дело было поставлено на широкую ногу, и администраторы интернет-портала предлагали фейковые пропуска для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

Используя популярный мессенджер, мошенники представлялись сотрудниками полиции и обещали помочь с оформлением пропусков. После получения денег на банковскую карту они исчезали. За две недели мошенники смогли совершить несколько сделок — цена их услуг варьировалась от 2500 до 3500 рублей. Как правило, жертвами обмана стали те, кто сильно волновался из-за ограничения передвижения и не дождался начала официального оформления пропусков.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.