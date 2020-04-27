Из церкви в больницу: коронавирусом заразились митрополиты, епископы и священники

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27 апреля 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая Газета

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Накануне и после Пасхи ленты новостей переполнились сообщениями о заболевших митрополитах, епископах, священниках, целых монастырях и семинариях. Причина вероятно кроется в нарушении всех норм социальной дистанции.

До 16 апреля рабочая группа по коронавирусу при патриархе публиковала ежедневную статистику заболевших клириков. По последним данным, в столице коронавирус обнаружили у 24 клириков, еще у 31 есть симптомы инфекции. 17 апреля с коронавирусом госпитализировали настоятеля Елоховского кафедрального собора протоиерея Александра Агейкина, вскоре он скончался. 25 апреля умер и протодиакон этого собора о. Евгений Трофимов. Остальные служители храма перешли на строгую самоизоляцию — служить некому. К слову, именно в этом храме с этими клириками 3 апреля молился патриарх Кирилл после объезда Москвы с чудотворной иконой. Как сейчас себя чувствует патриарх неизвестно.

Среди других пострадавших монастырей – Троице-Сергиева лавра и Серафимо-Дивеевский монастырь, где симптомы проявляются у множества постояльцев. Оказалось, что во многих московских храмах вирус нанёс такой серьёзный удар, что служить просто некому. Так что в храмах становится всё- меньше «ковид-диссидентов» и начинают звучать и покаянные нотки: «Видимо, мы что-то делали не так, раз Господь нас вразумляет».

Напомним, официально храмы столицы и области были закрыты в середине апреля после распоряжения главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой. Однако многие прихожане, как выяснилось, нарушали режим самоизоляции и посещали церкви. Вчера глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион негативно отозвался о решении некоторых священников в Москве пускать прихожан на пасхальную службу вопреки призыву патриарха молиться дома во избежание заражения коронавирусом.