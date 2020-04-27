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Прочь из столицы. В какие регионы массово улетают москвичи во время карантина?

, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]

Прочь из столицы. В какие регионы массово улетают москвичи во время карантина?
Фото: pixabay.com

Эксперты сервиса онлайн-бронирования билетов проанализировали пассажиропоток между столицей и регионами. Со второй половины марта москвичи стараются улететь туда, где тепло и нет жестких карантинных мер.

На каждых двух прилетающих в Москву пассажиров приходится три улетающих. Самые популярные направления: Минеральные Воды, Махачкала, Симферополь, Краснодар, Сочи, Калининград, Самара и Ростов-на-Дону.

Также на фоне падающего спроса и закрытия рейсов наблюдается падение цен. Средний чек на перелеты «туда-обратно» в апреле по России ниже на 13%, чем в прошлом году, на перелеты летом по России – ниже на 8%.

РК

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