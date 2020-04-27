Число случаев заражения COVID-19 в Ярославской области увеличилось до 409

Количество жителей Ярославской области, у которых выявили коронавирус нового типа, за прошедшие сутки увеличилось на 25. К настоящему моменту общее число зараженных в регионе достигло 409 человек.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов уточнил, что на лечении сейчас находятся 380 человек, из которых двое в тяжелом состоянии, а еще двое – в состоянии крайней степени тяжести. 71 пациент находится в состоянии средней степени тяжести, остальные заболевшие чувствуют себя удовлетворительно.