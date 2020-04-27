Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Число случаев заражения COVID-19 в Ярославской области увеличилось до 409

, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Число случаев заражения COVID-19 в Ярославской области увеличилось до 409
респиратор, перчатки, pixabay.com
Количество жителей Ярославской области, у которых выявили коронавирус нового типа, за прошедшие сутки увеличилось на 25. К настоящему моменту общее число зараженных в регионе достигло 409 человек.
 
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов уточнил, что на лечении сейчас находятся 380 человек, из которых двое в тяжелом состоянии, а еще двое – в состоянии крайней степени тяжести. 71 пациент находится в состоянии средней степени тяжести, остальные заболевшие чувствуют себя удовлетворительно.
 
Больше всего зараженных COVID-19 в Ярославле – 154 человека, а также в Гаврилов-Ямском районе и Рыбинске – 74 и 52 человека соответственно.
ЕТ

В мире

Украинская организация попросила у россиян гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

Украинская организация попросила у россиян гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

Общественный союз «Энергия мира!» из Киева попросил у общественных организаций России помощи в борьбе с коронавирусом на Украине. Текст соответствующего письма оказался в распоряжении «Аргументов недели».

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью